Nog een week billenknijpen voor Esch: oproep tegen woningen op Postelstraat lijkt niet gehoord

Voorzitter van Balans Gerlof Roubos, de grootste partij (7 zetels) in de gemeenteraad van Boxtel, spreekt namens de fractie als hij zegt van plan is dinsdag 21 december tijdens de raadsvergadering in te stemmen met het plan. ,,Het is dit of niets", licht hij toe. ,,Elke woning telt. laten we onze tijd en energie steken in het zoeken van andere locaties voor starterswoningen in Esch.”