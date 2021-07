Nog geen kermis in Sint-Michielsgestel, wél in Schijndel

SINT-MICHIELSGESTEL/SCHIJNDEL - Terwijl in andere gemeenten de kermis alweer het levenslicht ziet, blijft het animo om in Sint-Michielsgestel een kermis te houden nog op een laag pitje. Volgens burgemeester Han Looijen hebben zich nog geen initiatiefnemers gemeld om een kermis te houden in Berlicum, Den Dungen, Middelrode, Sint-Michielsgestel of Gemonde. ,,Wij gaan nu wel actief op zoek naar kandidaten.”

Nu het Mercuriusplein in Berlicum onder handen wordt genomen en een grote facelift krijgt met nieuwe bestrating en straatmeubilair is het sowieso niet zo handig om daar een meerdaagse kermis voor in te plannen. Ook in Sint-Michielsgestel, waar in het hart van het centrum volop nieuwe appartementen verrijzen, is een kermis wat lastiger te plaatsen. Maar het kan uiteraard wel, door bijvoorbeeld de straat te gebruiken tot aan het Spijt. Of bijvoorbeeld het Meanderplein in Gestel te gebruiken.

Nog geen initiatieven in Gestel

Volgens de Gestelse burgemeester Han Looijen hoeft daar nog niet over nagedacht te worden omdat initiatieven om een kermis te houden in de gemeente vooralsnog zijn uitgebleven. Als kandidaten zich melden, wil Gestel zeker kijken wat er mogelijk is.

Centrale toegang en looproute

In Schijndel is het al wel zover. Vanaf zaterdag 10 juli staan er 24 attracties op het evenemententerrein van de Steeg in Schijndel. Door de coronaregels is de kermis uiteraard wel anders dan normaal. Dus heeft Meierijstad gekozen voor een opzet met een centrale toegang en een verplichte looproute langs de attracties. Anderhalve meter afstand is ook een van de basisregels op de kermis. Er is bovendien een bemande toiletgroep, waar bezoekers hun kleine of grote boodschap kunnen doen. Bij de attracties zijn ook regels voor afstand.

Pleinkermis

Wethouder Harry van Rooijen van Meierijstad: ,,Je hebt hier te maken met een pleinkermis. Op de Steeg in Schijndel zit geen horeca rondom de kermis. Daarom is het allemaal goed controleerbaar en uitvoerbaar met de coronaregels.”

Besmettingscijfers

Burgemeester Kees van Rooij vult aan: ,,We gaan de zaken optimaal regelen om er samen een fijne én veilige kermis voor iedereen van te maken. Daarbij hoort óók dat bezoekers zich aan de richtlijnen en instructies houden. De besmettingscijfers dalen gelukkig heel snel, ook in Meierijstad. Maar laten we niet denken dat we er al zijn. Dus, óók op de kermis 1,5 meter afstand houden.”

De kermis in Schijndel is de eerste die dit jaar gehouden wordt, samen met die van Erp. In Erp staat overigens niet de gemeente Meierijstad daarvoor aan de lat, maar de Stichting Kermissen Veghel. Er is volgens een woordvoerder van de gemeente voor 24 attracties gekozen in Schijndel omdat er dan voldoende ruimte is voor de anderhalve meter. Er staan bovendien beveiligers aan de poort om in de gaten te houden hoeveel bezoekers er op het terrein zijn.