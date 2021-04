Nog geen maatregelen tegen overlast in Boxtelse wijk

,,Naar ons idee is het prettig wonen in deze omgeving. Na het politieonderzoek wordt bekeken of er nog maatregelen moeten of kunnen worden getroffen”, zegt het college onder meer naar aanleiding van de opmerking van D66 dat de leefbaarheid in het geding zou zijn en bewoners zijn onveilig voelen.

Al enige tijd is er sprake van vandalisme in de wijk. Het gaat onder meer om tafels en stoelen die in het water belanden, kapotgeslagen ruiten en ook afgehakte boompjes. ,,Wij zijn daarvan op de hoogte gebracht door de politie, die inmiddels volop in gesprek is met omwonenden over de situatie. Het onderzoek loopt nog.”