(Nog) geen opening, wel een mooie cheque voor natuurtuin in Boxtel

BOXTEL - De echte, officiële feestelijke opening van het opgeknapte speelveldje aan de Sint Willibordstraat in Boxtel laat nog even op zich wachten. Eigenlijk stond die afgelopen donderdag 3 juni gepland, maar door coronaperikelen werd toch besloten om dat uit te stellen naar het najaar. De uitreiking van een cheque van 2500 euro namens Hendriks Coppelmans Bouwgroep maakte de officieuze opening toch nog memorabel.

De bouwgroep verzorgde eerder de renovatie van een groot aantal woningen in de wijk. Projectleider Kees Hamming overhandigde de cheque aan mede-initiatiefnemer Angela van der Steen van het actiecomité Sint Willibord. Samen met een aantal buurtbewoners knapte Van der Steen het verloederde veldje in de straat op.

Dat was al jaren een doorn in het oog van buurtbewoners door rommel, overlast en hondenpoep. De buurtbewoners werkten hiervoor nauw samen met de gemeente, woonstichting Joost, drie studentes van de opleiding Avans Social Work in Den Bosch, en ContourdeTwern.

Kruidentuin

,,We zijn superblij met de cheque natuurlijk, hartstikke mooi. Daarmee kunnen we tuin nog mooier aankleden”, aldus Van der Steen. Een boom uit de naastgelegen Sint Jozefstraat gaat daar na de kap nog naartoe voor een tweede leven als klimboom, in de kruidentuin mogen kinderen straks nog bordjes met hun namen bij de eigen plantjes plaatsen en er komen nog een aantal fruitbomen.

Meerdere sponsoren leverden een bijdrage. Soms in geld, soms in goederen. Zo doneerde het Oertijdmuseum een dino-bankje en Joost regelde bloemen voor in de tuin.

Als de tuin klaar is, wil het actiecomité zich ook sterk maken voor weer andere initiatieven, zoals een een camping voor kansarme kinderen en, in samenwerking met de gemeente, bloembakken in de straat plaatsen om de boel op te fleuren.

Suikerfeest vieren

Overigens wordt er van de natuurtuin al goed gebruik gemaakt en is het uitgegroeid tot buurtontmoetingsplek. Waar allerlei mensen uit de straat met heel diverse achtergronden contact met elkaar hebben. Van der Steen: ,,Zo werden we uitgenodigd door een familie uit de wijk om mee het suikerfeest te vieren. De kindjes spelen hier al heerlijk, het leeft echt in de straat. Iedereen die voorbijkomt, roept enthousiast. Een soort hangplek is het eigenlijk, maar dan wel een 2.0-versie.”