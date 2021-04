Nog geen versnelling voor bouw Raadskamer Gestel

Vuurwerk­bom in Schijndel had kind kunnen raken: ’Je wil niet denken hoe dit had kunnen aflopen’

12 april SCHIJNDEL - ,,De stukken vlogen wel 25 meter in het rond. Een voorbijganger kwam net langs lopen met een kinderwagen. Je wil niet denken hoe dit had kunnen aflopen.” Dit zei een politiewoordvoerder maandagavond bij Bureau Brabant over een vuurwerkbom die in november op de oprit van een woning in Schijndel werd gegooid.