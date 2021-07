Nog waas van geheimzinnigheid rondom nieuw plan voor Kleine Aarde ‘In oktober pas een ja of nee’

Vier avonden baantjes trekken in Zegenwerp

27 juli SINT-MICHIELSGESTEL - Het deelnemersveld viel een beetje tegen. Misschien lag het aan het weer. Want sommigen belden al tevoren of de Zwemvierdaagse in zwembad Zegenwerp in Sint-Michielsgestel wel door zou gaan. Ze hadden donder gehoord en bliksem gezien. Maar gisteravond tegen zessen was het droog.