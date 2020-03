Nood is elke dag hoger, ook voor horecabaas uit Boxtel

Het kabinet beloofde 4000 euro per onderneming per maand sluiting, maar ook dat geld is nog niet overgemaakt door de overheid. Van de Langenberg: ,,Die 4000 euro is echt een druppel op een gloeiende plaat, maar helpt natuurlijk wel.”



Wethouder Jan Goijaarts (financiën) van Meierijstad weet dat de financiële nood voor veel ondernemers en ZZP’ers steeds groter wordt. ,,We onderzoeken nu of de gemeente die 4000 euro per onderneming alvast kan voorschieten. Breda doet dat ook, vandaar dat ik de vraag heb uitgezet of dat hier ook kan.”