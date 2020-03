Noodkreet na nieuwe besmettingen in verpleeghuizen: ‘Het zijn helse tijden’

Opnieuw is het raak in een van de verpleeghuizen van Laverhof. In het Mgr. Bekkershuis in Schijndel werden donderdag bij drie cliënten een besmetting met het coronavirus bevestigd door de GGD Hart voor Brabant.



Het totaal bij zorgorganisatie Laverhof komt daarmee op 12: 6 in Sint-Barbara in Wijbosch, 3 in Het Retraitehuis in Uden en 3 in het Bekkershuis. ,,Het zijn helse tijden", zegt bestuurder Peter Beijers van Laverhof. ,,We zitten volop in de frontlinie.”