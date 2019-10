Nota Samen ouder worden in Boxtel: ‘In Boxtel moet iedereen een goede oude dag kunnen hebben’

BOXTEL - Babyboomers denken wel eens huppelend in de hemel te komen. Een beeld wars van de realiteit, met name door de aankomende vergrijzing. De gisteren gepresenteerde nota ‘Samen ouder worden in Boxtel’ moet helpen die gedachte bij te stellen.

Boxtel telt over twintig jaar zo’n tienduizend inwoners die ouder zijn dan 65 jaar. Dat is een derde van alle Boxtelaren. Maar of gemeente en gemeenschap klaar zijn voor dat moment? Of er nu al voldoende kijk is op wat die grijze golf veroorzaakt? Op het gebied van wonen en gezondheid bijvoorbeeld? De conclusie is dat dit niet voldoende het geval is. Op initiatief van ouderenorganisaties is daarom de notitie Samen ouder worden in Boxtel tot stand gekomen met de uitgesproken ambitie ‘in Boxtel heb je een goede oude dag’.

Gisteren werd het stuk gepresenteerd. Gerontoloog Diny Stolvoort (WoonWijs), Leo de Kort (Hobbycentrum), Ad van den Brand (Ouderen in Regie) en Jac Nouwens (Kinderboerderij) hebben er met steun van gemeentelijk beleidsmedewerker Mariël Selten weken aan gewerkt. Tot ook grote tevredenheid van wethouder Eric van den Broek. ,,De urgentie van een toekomstgericht ouderenbeleid is er. Deze nota onderschrijft dat helder. Ik zie het als een vliegwiel om er samen met de vele vrijwilligersorganisaties de schouders onder te zetten. Om uiteindelijk te komen tot een uitvoeringsagenda met concrete doelen en maatregelen.” Om dat handen en voeten te geven is er door het college 60.000 euro gereserveerd in de begroting die de gemeenteraad volgende week vaststelt.

Draagvlak

,,Overkoepelend beleid is belangrijk. Verder kijken dan het hier en nu. In onze nota is 2040 het vergezicht”, zegt Leo de Kort. Samen ouder worden in Boxtel heeft inmiddels een breed draagvlak, vult Jac Nouwens aan. ,,De steun van andere organisaties, zoals de KBO, is groot. Wij zien het dan ook als onze plicht de zaken daadwerkelijk van de grond te krijgen.” Dat zal gebeuren in samenwerking met niet alleen de gemeente en andere organisaties maar ook ouderen zelf ,,De tijd van: de gemeente lost het op, is voorbij”, stelt Diny Stolvoort. ,,De ouderen zullen ook zelf de noodzaak moeten inzien. Niet denken zoals veel babyboomers doen, we komen huppelend in de hemel. Want als we zelf niet zorgen voor een betere leefstijl bijvoorbeeld, blazen we het systeem op en is er straks niets meer.”