Nu ook ruimte voor appartementen in Boxtels plan Heem van Selis

Botsing tussen twee auto's veroor­zaakt file op A2 bij Sint-Michiels­ges­tel

9:09 SINT-MICHIELSGESTEL - Door een ongeluk op de A2 nabij de afslag Sint-Michielsgestel is er dinsdagochtend een flinke file ontstaan. Twee auto's kwamen met elkaar in botsing. De linkerrijstrook is dicht.