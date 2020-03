Nu zeven mensen aan corona overleden in de gemeente Meierijstad

Vier van de zeven mensen die overleden, woonden in Erp, zo bleek eerder. Astrid Jacobs, namens de gemeente: ,,We hebben helaas te maken met zeven sterfgevallen in Meierijstad. Het gaat om mensen in de leeftijd van 75 jaar en ouder. In de meeste gevallen was er sprake onderliggend lijden, zo begrepen we.”

Triest

Twee van de mannen die zijn overleden, waren jaren actief bij voetbalclub RKVV Erp. Een van hen kwam nog wekelijks op de club. Voorzitter Toon Kerkhof van RKVV Erp: ,,Het is heel onwerkelijk en triest. Wat het allemaal nog verdrietiger maakt, is dat de nabestaanden niet op een normale manier afscheid kunnen nemen. Er zullen ongetwijfeld nog meer mensen ziek zijn in Erp, maar bij deze twee mensen was het vorige week al heel heavy, dus ik weet niet wat we nog kunnen verwachten.”

Regio zwaar getroffen

Waar Breda en Tilburg in absolute aantallen de meeste coronapatiënten hebben, tellen Boekel en Uden relatief de meeste. Per 10.000 inwoners in Boekel zijn ruim dertien mensen besmet met het virus. In Uden komt dat aantal op ruim tien. In Meierijstad blijkt uit die cijfers dat het aantal besmettingen er minder groot is, maar Erp is dus wel onevenredig zwaar getroffen.