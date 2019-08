Odes aan Queen, ABBA, Rammstein en meer in Brabant

In totaal vijftien bekende coverbands staan die zaterdag op de drie podia in Schijndel. Het grote boekingskantoor TIRR Agency en The Event Warehouse uit Schijndel, dat ook de organisatie van onder meer Paaspop en We Are Electric in handen heeft, bundelden hun krachten voor de concertreeks Legends Live. Deze concerten doen in 2019 en 2020 meerdere Nederlandse provincies aan. Het is de bedoeling dat in alle provincies een of meer concerten van Legends Live te zien zijn. Brabant is aan de beurt op 23 november ('t Hoogkoor in Boxmeer), 30 november (De Molenheide, Schijndel) en op zondag 12 januari 2020 in Breda (Leisure Center).