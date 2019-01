Oertijdmuseum Boxtel bouwt een Nederlandse mini T-Rex na met als bouwsteen slechts één dijbeen

Ineke Stroucken licht in Boxtel onze rare eetgewoon­ten toe

17:42 BOXTEL Stamppot. Erwtensoep, Haring. Drop. Gewoon voor Nederlanders, in het buitenland gruwen ze ervan. In een lezing op donderdag 21 februari 2019 vertelt Ineke Stroucken in Boxtel alles over Nederlandse eet- en drinkgewoonten.