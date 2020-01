Oertijdmuseum Boxtel krijgt tweede langnek in vele honderden puzzelstukken

BOXTEL - Het Oertijdmuseum in Boxtel krijgt weer een levensgrote puzzel in huis. De botten van Aurora, een tweede Diplodocus of langnek. Eerder werden al bergen botten afgeleverd van Kirby. Beide langnekken zijn in de VS gevonden.

Het samenwerkingsproject van het Oertijdmuseum Boxtel met het Zwitserse Sauriermuseum Aathal werpt zijn vruchten af. Nadat eerder ‘Kirby’ als grote puzzel naar het Boxtelse museum werd gebracht om het te prepareren, komt er nu opnieuw een langnekdino in vele delen naar Boxtel. ,,Samen wel duizend kilo. We verwachten de lading vanuit Zwitserland een dezer dagen in Boxtel”, zegt directeur René Fraaije.

Quote Het prepareren van Kirby vordert zo goed dat er een tweede skelet naar Boxtel komt René Fraaije, Oertijdmuseum Boxtel

Het ruim twee jaar geleden geopende prepareerlaboratorium van het Oertijdmuseum is een succes. Onder aanvoering van een jonge conservator-preparateur is een team van ruim vijftig vrijwilligers en enkele geologie-studenten van de Universiteit Utrecht opgeleid tot echte dinobotten-preparateurs.

Kirby is twintig meter lang

Fraaije: ,,Het prepareren van het skelet van de ruim 20 meter lange Diplodocus genaamd Kirby vordert zo snel en goed dat directeur Kirby Siber van het Sauriermuseum Aathal een tweede skelet voor de wetenschap aan het Oertijdmuseum beschikbaar heeft gesteld.”

Tweede skelet ook uit de VS

Dit tweede skelet van het Oertijdmuseum komt ook uit de Verenigde Staten, en is met vijftig tot zestig procent van de botten wederom erg compleet voor een zo’n groot dier van 150 miljoen jaar oud. ,,In Nederland zijn momenteel slechts 2 vergelijkbare skeletten in musea te bewonderen ; een 16 meter lange Camarasaurus in Leiden en de 20 meter lange Diplodocus ‘Kirby’ in het Oertijdmuseum. Het skelet van ‘Aurora’ is tussen 1995 en 1998 opgegraven in Wyoming op de plek Spring Hill in het noordwestelijk deel van de Howe ranch.”

Volledig scherm De botten van de Diplodocus. © Archief Oertijdmuseum

Het skelet is de vroegste langnekdino van de Morisson formatie uit die regio. ,,Het is daarom wetenschappelijk zeer interessant. Want dit dier kan veel gaan vertellen over de evolutie en verspreiding van de langnekdino’s in dat gebied.”

Duizend kilo