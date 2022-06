Oesterzwammen kweken op koffiedrab. Mmm, dat is een idee

Eens per jaar waart in het gebouw van Gymnasium Beekvliet een week lang de geest van Erasmus rond. Een uitwisseling van scholen, met dit jaar scholieren uit Italië en Duitsland te gast. Scholieren mogen zich dan buigen over grote vraagstukken. Deze week is onze voedselproductie en -consumptie het thema. En dan meer specifiek, hoe kunnen we die verduurzamen?

Daarover buigen zich de Gestelse gymnasiasten met hun collega’s uit het Duitse Schwanewede en uit Desenzano del Garda. Schotse inbreng vanuit Edinburg raakte door corona en Brexit uit beeld.

Koffiedrab

Op welke wijze voedseltransitie al in praktijk wordt gebracht, ervoeren de gymnasiasten dinsdag al. Daarvoor togen verschillende groepen naar ofwel De Verspillingsfabriek in Veghel, of naar Avico in Venray of naar de Fungi Factory in Utrecht. Die laatstgenoemde was het reisdoel van het duo Marie Smulders en Alice Girelli.

Met enige verbazing en bewondering vertellen zij in een notendop wat zij aantroffen. ,,Dat bedrijf kweekt paddenstoelen met hulp van koffiedrab en houtsnippers”, zegt Marie. Haar partner Alice vervolgt: ,,Bij een aantal restaurants zamelt Fungi Factory koffiedrab in, mengen het met houtsnippers, daarna wordt dat gestoomd. Uiteindelijk vormt dat de voedingsbodem voor de paddenstoelen. Zo gaat dat bedrijf om met afval.” Het idee om koffiedik in te zetten voor de groei van oesterzwammen levert beide leerlingen inspiratie tot eigen ideeën.

Hoe zij denken hun keuze in praktijk te brengen is er nog niet. Wel stemden zij met elkaar af dat het ‘iets met vleesvervangers’ zal zijn. En toch, op deze woensdagochtend gaat het geeneens direct over voedsel, over processen tot verduurzamen. In deze Erasmusweek komen ook andere competenties aan de orde. Zo gonst het in lokaal 21 en 22 van stemmen.

Samenwerken

Dat bewerkstelligt docente Celin Cakmak van de Vrije Universiteit Amsterdam met haar interactieve gastles. In haar twee uren komen geheel andere aspecten dan voedsel of verspilling ter sprake. Over diversiteit gaat het, over het hebben van een open mind, geen vooroordelen, over intersectionaliteit. Niets belerends van deze docente, maar uitdagen en luisteren naar uitkomsten van overleg binnen de zeven groepen.

Wat de scholieren dankzij elkaar opsteken is groter dan vrijdag, de presentatie van het eindproduct van de groep. Hier zitten jonge mensen bijeen die zich voorbereiden op een toekomst, waarin zij verantwoordelijkheid kunnen nemen, rekening weten te houden met hun omgeving.

In de geest van

Docent natuurkunde Binno Louwerenburg, die de Erasmusweek mede coördineert, formuleert het zo: ,,Als individu kun je veel betekenen, maar het gaat om samenwerken.”

De Italiaanse scholier Paolo, uit Alice’s en Marie’s groep, smult van de sfeer in Gymnasium Beekvliet, de openheid, ieders inbreng, de onderlinge communicatie. ,,Ik geniet hier erg van”, zegt Paolo, ,,het past ook echt bij Nederland.” In de geest van Erasmus, die in zijn geschriften ook zo ijverde voor intellectuele vrijheid.