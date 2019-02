Oeteldonkse kleuren scoren ook in Schijndel

Wat is dat nou, een Oeteldonkse winkel in Schijndel? Neemt het Bossche carnaval Schijndel over? Verkoopster Quinty Adriaansen (21) uit Sint-Michielsgestel kan het uitleggen: ,,Veel mensen vinden het leuk om in Schijndel en in Den Bosch carnaval te vieren. Vorig jaar opende eigenaar Pepijn Viguurs uit Den Bosch een carnavalswinkel in Den Bosch. Omdat er veel mensen van buiten Den Bosch kwamen, ontstond het idee om naast Den Bosch dus ook een winkel in Schijndel te openen. In Gestel en Veghel zijn feestwinkels, vandaar.”