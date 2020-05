Oisterwijkers wijken met afval onterecht uit naar Haaren

Oisterwijk vermoedt dat de overloop naar de buren komt omdat het erg druk is bij de milieustraat in de eigen gemeente. Die ook nog eens niet zo ruim is als die in Haaren. Het stroopt in Oisterwijk dan ook op vanwege het grote aantal bezoekers die ook nog eens anderhalve meter afstand moeten bewaren.

Uit den boze

Een voorschot op de opsplitsing van de gemeente Haaren nemen - die is pas op 1 januari 2021 officieel - is uit den boze, zo laten beide gemeenten weten. Die Haarense gemeentewerf is alleen voor Haarenaren. Mogelijk kwamen Oisterwijkers in de verleiding om uit te wijken omdat in Haaren afval zonder milieupas of legitimatie afgeleverd kan worden. Controles gebeuren daar steekproefsgewijs.