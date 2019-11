Oisterwijks reuzengilde wil ook Haarense reus, maar wil Haaren dat ook?

HAAREN - Oisterwijk, Heukelom en Moergestel hopen op een Haarense reus. Die mag best debuteren tijdens de grote reuzenoptocht volgend najaar in Oisterwijk. Heeft Haaren zin om mee te doen, is nu de vraag.

In de gemeente Oisterwijk nemen ze het fenomeen reuzen serieus. Oisterwijk, Heukelom en Moergestel hebben elk zo’n meters hoge reus. Het trio symboliseert ‘eenheid in verscheidenheid’, aldus stichting Reuzengilde Oisterwijk Heukelom Moergestel. En bij die eenheid hoort straks, na de herindeling van Haaren per 1 januari 2021, ook Haaren. ,,Het zou mooi zijn als dat dorp een eigen reus krijgt”, zegt voorzitter Antoine Verbruggen van het Oisterwijkse reuzengilde.

Dat zocht contact met dorpsplatform HaarenEén om samen te polsen of Haaren zo’n eigen reus wil maken. Dat polsen gebeurt tijdens een bijeenkomst op dinsdag 19 november vanaf 19.30 uur in dorpshuis Den Domp.

Ideaal moment

Een ideaal moment om een Haarense reus te presenteren, heeft het Oisterwijkse reuzengilde al in petto: 20 september 2020. Dan heeft de vijfjaarlijkse reuzenoptocht in Oisterwijk plaats, met deelname uit binnen- en buitenland. Reuzen zijn namelijk een eeuwenoude folklore. De eerste reuzen verbeeldden religieuze figuren en werden in processies meegedragen.

In Nederland zijn reuzen nog niet wijdverbreid; er zijn er zo’n dertig. In Vlaanderen zijn ze veel meer in zwang; er zouden er zo’n 1.700 zijn gemaakt. Heel Europa telt zo’n 5.000 reuzen, aldus reuzenkenner Paul Spapens uit Moergestel.

Hildewaris opgeborgen

Het maken van een reus kost enkele duizenden euro’s. Maar de crux zit ’m daarna: in het ronddragen van de reus bij speciale gelegenheden in en buiten de eigen gemeente. Daarvoor is een groep vrijwilligers nodig. In Hilvarenbeek moest reuzin Hildewaris eerder dit jaar na tien jaar gebruik ontmanteld en opgeborgen worden omdat er niet meer genoeg vrijwilligers zijn om met haar op pad te gaan.

Meer reuzengildes hebben moeite met het optrommelen van (nieuwe) vrijwilligers, al zijn er ook die goed draaien, zoals bijvoorbeeld die van Oisterwijk. Die club wil Haaren graag met raad en daad bijstaan om een eigen reus te maken en uit te dragen.

Peer Paorel

Paul Spapens en zijn vrouw Hennie van Schooten stonden mede aan de basis van de drie Oisterwijkse reuzen: Peer Paorel, Gèèselse Ermelindis, Heukelomse Mie. Die zijn eind 1999 ‘geboren’, om de eeuwwisseling en de gemeentelijke herindeling van twee jaar daarvoor te markeren. In 2010 kwam er een kleinere reus bij: Hendrikje, het monster van de vennen.

,,Alle reuzen hebben gemeenschappelijk dat ze de eigen identiteit en cultuur uitdragen, dat het goed is om jezelf te zijn ook al behoor je tot een groter geheel. Het zou geweldig zijn als Haaren ook een reus krijgt. Dat de gemeente Oisterwijk straks bestaat uit vier dorpen die elk een eigen reus hebben.”