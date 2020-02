Olieleiding van NAM geraakt in Haaren

Emblemen, emblemen en nóg eens emblemen: ‘Ik gok dat we er deze carnaval meer dan 100.000 verkopen’

18 februari DEN BOSCH - Of het nou de Plus in Schijndel is, het Koning Willem I College of elke willekeurige voetbalclub. Het lijkt alsof alles en iedereen tegenwoordig een eigen carnavalsembleem heeft. Oeteldonkstijl.nl in Liempde, onderdeel van De Horeca Bazaar, is één van de bedrijven die ze maakt. Wel honderdduizend dit jaar.