Olland krijgt eindelijk woningen: ruim dertig

,,Er is nu eindelijk licht aan het eind van de tunnel”, reageert Maarten van Hoof. ,,Deze plek is al zo'n 20 jaar in beeld voor woningbouw. Eerst vestigde de oude gemeente Sint-Oedenrode hier een voorkeursrecht op, maar kwam niets van de grond. Later zorgden onder meer de economische crisis en de problemen rond de nabijheid van geitenhouderijen, voor de nodige vertraging.”

Nu is er dan eindelijk een principe-akkoord van het college van B en W van Meierijstad. Van Hoof kreeg in eerste instantie alleen toestemming voor de bouw van negen woningen. Nu mag hij er 25 extra bouwen. ,,Dan kom je dus uit op 34 huizen, maar we gaan voorlopig uit van 32.”

Volledig scherm Fruitteler Maarten van Hoof kreeg groen licht voor zijn bouwplan aan de Pastoor Smitsstraat in Olland. © Dolph Cantrijn

Naoorlogse boerderij

De woningen komen op een perceel van ruime een hectare dat van zijn opa en oma was, hier staat nog een na-oorlogse boerderij op. Een kwart van de huizen bestaat uit sociale huurwoningen, acht zijn er dat. Van Hoof denkt aan een gemengd bouwplan met onder meer tweekappers, vrijstaande-, starters- en seniorenwoningen.

Olland is maar wat blij dat er eindelijk weer gebouwd gaat worden, geeft voorzitter Ad van der Heijden van de dorpsraad aan. ,,Dit is van enorm belang voor de leefbaarheid in het dorp. En ik hoop dat het hier niet bij blijft. Mijn hoop is dat er voor 2030 zo’n honderd woningen bij komen in ons dorp.”

Maarten van Hoof weet ook maar al te goed dat de leefbaarheid in het dorp bij Sint-Oedenrode gebaat is bij meer woningen. ,,De basisschool telt nog maar zo’n 70 leerlingen, erg weinig dus. Ook de gemeente ziet nu de noodzaak van nieuwe woningen in Olland in. Hier is al zo’n vijftien jaar nauwelijks iets gebouwd.”

De kweker van asperges en zacht fruit wil zijn boerderijwinkel in de toekomst ook meer een dorpsfunctie geven. ,,Denk aan het afhalen van brood of een geldautomaat. Dingen die wij missen in Olland.” Van Hoof hoopt eind 2022 te starten met de bouw. ,,Maar dan moet alles wel meezitten.” Architect van het plan is Benny Munsters uit Deurne.