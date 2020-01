Drietal dat na wilde achtervol­ging van Liempde naar Eindhoven werd klemgere­den pleegde veel meer ladingdief­stal­len

15:52 LIEMPDE/BOXTEL - Het drietal dat vorige week na een wilde achtervolging in Eindhoven is aangehouden voor het stelen uit een vrachtwagen bij Boxtel is verantwoordelijk voor een hele serie aan ladingdiefstallen. Dat vermoedt de politie na doorzoeking van de woning en berging van een van hen. Ze zitten nog vast.