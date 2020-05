Ome Toon: opgehangen door de Duitsers voor het breken van een schopsteel

Kampeer­ders weten Dierenbos in Vinkel weer te vinden: 'Gooi die slagboom maar open, wij komen eraan!’

3 mei Bij Vakantiepark Dierenbos in Vinkel konden de vaste gasten niet wachten tot de slagboom openging, terwijl kampeerders de weg naar de camping in Schijndel en Boxtel dit weekend nog niet wisten te vinden. ,,Ik denk niet dat iedereen weet dat we weer open zijn.”