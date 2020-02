Omgewaaide boom blokkeert deel Boxtelseweg en fietspad bij Schijndel

'Zevenklap­per’ bij brandweer in Schijndel

15 februari SCHIJNDEL - Bij de brandweerpost in Schijndel was zaterdagavond sprake van een heuse ‘zevenklapper'. Burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad reikte in de kazerne aan de Kerkendijk zeven koninklijke onderscheidingen uit aan leden van de vrijwillige brandweerpost.