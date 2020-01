Omroep Meierij krijgt extra geld voor meer programma's

,,Dit extra geld geeft ons meer armslag”, zegt hoofdredacteur Jan de Vries. De omroep kan onder meer rekenen op 66.000 euro van het landelijke Stimuleringsfonds voor de journalistiek. Twintig lokale omroepen in het land kregen subsidie uit dit fonds. De Vries: ,,Van dit bedrag kunnen we twee deeltijd journalisten voor één jaar aantrekken. In de hoop dat ze langer kunnen blijven. Zij geven ons veel meer mogelijkheden.” Omroep Meierij lanceert op donderdag 30 januari ook de nieuwe app. Burgemeester Kees van Rooij geeft die dag het startschot voor een campagne voor de omroep. Op de app is onder meer lokaal nieuws te vinden.

Zestig vrijwilligers

De Vries werkt nu met zo'n zestig vrijwilligers. ,,Die doen uitstekend werk, maar je kunt nou eenmaal niet áltijd een beroep op hen doen. Met de extra medewerkers willen we voor meer nieuws zorgen.” De Vries denkt voorlopig nog niet aan een dagelijkse nieuwsuitzending met een presentator. ,,Dat is te hoog gegrepen.” Wel zijn er iedere dag om het uur vijf korte nieuwsitems te zien op tv: RondOM. Verder biedt Omroep Meierij onder meer een sportprogramma, natuurprogramma en een serie over de dertien kernen. ,,We hebben nog plannen genoeg, zoals een politiek programma en een economisch item.”

Meierijstad: 30 mille

En de gemeente Meierijstad trekt dit jaar 30.000 euro uit voor de omroep. Vanaf 2021 wordt dat mogelijk 50.000 euro per jaar. ,,Dit geld is bedoeld voor meer programma's die voor verbinding tussen de dertien kernen in de gemeente zorgen. Een goed voorbeeld is de Parels van Veghel dat we samen met Rolf Vonk van Erfgoed Brabant maakten. Hierin gingen we op zoek naar acht markante plekken in Veghel. Dit willen we nu ook gaan doen voor Sint-Oedenrode en Schijndel.”