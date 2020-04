Omstreden afsluiting van Fellenoord komt eraan in Boxtel

Veel ondernemers zien die situatie met angst en beven tegemoet. Het centrum is door de verkeersaanpassingen na de reconstructie van de Markt al veel slechter bereikbaar en dat zal door de afsluiting van Fellenoord nog dramatischer worden, is de vrees van de ondernemers. ,,Uiteraard gaan wij met belanghebbenden praten over het voornemen. Met ondernemers, maar ook met de bewoners van de straten die er mee te maken krijgen zoals Fellenoord, Grote Beemd en Konijnhoolsedreef”, aldus de woordvoerder van de gemeente , die wel aangeeft dat vertrekpunt van de discussie nog steeds het al in 2012 vastgelegde plan voor de afsluiting is.



Voor het opknappen van de Rechterstraat (vanaf de Zwaanse Brug tot Fellenoord) wordt momenteel in het gemeentehuis het technisch ontwerp verder uitgewerkt. ,,Zodat we het bestek hebben waarmee we de omgeving kunnen informeren en de aanbesteding kunnen organiseren.” Voor het plan, dat onder meer voorziet in een compleet nieuwe inrichting en gedeeltelijk terugbrengen van de historische binnendommeltjes, is ruim een miljoen euro beschikbaar. De uitvoering staat voor komend najaar op de rol. Onduidelijk is of de coronacrisis voor vertraging gaat zorgen.