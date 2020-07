Omstreden zakenman Praagman mag in Schijndel een meubelmuseum beginnen

SCHIJNDEL - De omstreden zakenman Roel Praagman krijgt ’in principe’ toestemming om te starten met een meubelmuseum aan de Gemondseweg in Schijndel. Ook geeft de gemeente Meierijstad groen licht voor een bed & breakfast in zijn voormalige manege De Sluiperman.

Praagman heeft in zijn voormalige manege bij zijn villa vele antieke meubelstukken staan die hij eerder opkocht. De meubels zijn voor een deel bestemd voor kastelen die hij in bezit heeft in Frankrijk en Duitsland.

Praagman had al vaker plannen om een museum te starten, maar tot nu toe kwam nog niets van de grond. Ook dit museumplan is nog niet helemaal rond. Het college van B en W geeft ‘in principe’ en ‘onder nadere voorwaarden’ medewerking aan het wijzigen van de manege in een meubelmuseum en bed & breakfast, zo staat te lezen in een recent besluit van het gemeentebestuur.

Kapelletje mag niet

B en W van Meierijstad gaan niet akkoord met het realiseren van een woning, opslagloods en kapelletje. Praagman wil desgevraagd zelf geen toelichting geven aan het Brabants Dagblad over zijn nieuwe plannen. ,,Daar heb ik geen behoefte aan.”

Roel Praagman is oprichter van het bedrijf BCS HRM & Salarisadministraties in Den Bosch, dat hij in 2017 verkocht. Praagman is tevens eigenaar van twee middeleeuwse kastelen en heeft veel antiek en kunst in bezit.

In 2017 kocht hij bijna 200 werken van Geert Jan Jansen, de kunstenaar die door vriend en vijand wordt beschouwd als de grootste kunstvervalser van de vorige eeuw. Tot deze werken behoren ook nagemaakte schilderijen van Rembrandt.

Meerdere plannen voor museum strandden

Praagman (75) loopt al jaren rond met het idee om een museum over de Meierij te beginnen. Hiervoor had hij panden in Den Dungen op het oog, maar hij kon het niet eens worden met de gemeente Sint-Michielsgestel. Later probeerde hij zo'n museum van de grond te krijgen in het voormalige kantoorgebouw Cementrum in Den Bosch, maar ook hier lukte het niet.

Rechtszaak tegen Roel Praagman

De steenrijke zakenman kwam al meerdere keren negatief in het nieuws. Zo loopt er een rechtszaak tegen hem van exploitanten van het kasteel in Frankrijk, die stellen dat Praagman weigert hen te betalen. De Schijndelaar kwam onlangs nog in het nieuws omdat de landelijke politiek hem in het vizier heeft. De Partij voor de Toekomst van Henk Krol zou in zee willen gaan met de ondernemer uit Schijndel, die eerder nog de deur werd gewezen door de top van 50Plus.

Een klein deel van de meubelstukken van Roel Praagman in Schijndel.