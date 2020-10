Omwonenden Kleine Aarde in verzet tegen bouw 22 appartementen: ‘Hoe innovatief is het project?’

BOXTEL - Het verzet richt zich in eerste instantie tegen de bouw van 22 duurzame appartementen bij de Kleine Aarde. Het ongenoegen van omwonenden zit echter dieper. Die gaat over de mist die er volgens hen hangt om het hele project op het terrein van het voormalige milieucentrum.

Vragen over de voorgenomen bouw van 22 appartementen in hun ‘voortuin’ hebben bewoners van de Munselse Hoeve, Planckpad en Klaverblad in Boxtel in overvloed. Uitgaande van het feit dat ze al jaren geleden hebben aangegeven dat bouwen van appartementen op het terrein van voormalig milieucentrum de Kleine Aarde, want dat is hun ‘voortuin’, niet wenselijk te achten.

22 kantjes bezwaarschrift

,,Dat er in 2019 toch concrete plannen op tafel kwamen, zorgde al direct voor ongenoegen”, aldus omwonenden, die in een liefst 22 kantjes tellend bezwaarschrift hun problemen met de plannen aan de gemeente hebben kenbaar gemaakt.

Want de plannen van woonstichting JOOST om 22 duurzame appartementen te bouwen op een deel van de Kleine Aarde zijn flink gevorderd. De procedure loopt inmiddels. Zoals gezegd, vragen zijn er meer dan genoeg. ,,Over parkeren is onvoldoende nagedacht bijvoorbeeld. En hoe innovatief is het project werkelijk? Past in de historische dorpslinten er omheen?”, somt Marjon Schellekens een van de omwonenden op.

Informatieschaarste

Er is mist ontstaan rond het plan, vinden de bewoners. Informatie is schaars. En die ondoorzichtigheid geldt volgens de buurt voor het totale project van een collectief van bedrijven en organisaties dat van de Kleine Aarde een centrum voor duurzaamheid moet gaan maken. ,,Wij zijn er niet tegen dat er iets gebeurt. Sterker nog, ik werk er zelf als vrijwilliger”, aldus Schellekens.

Ze vervolgt: ,,Het zit hem echter vooral in het feit dat wij als buurt het gevoel hebben overal buiten te worden gehouden. Wij vragen ons af wat er van de plannen terecht komt, zoals van het kenniscentrum. En nu is er weer een alternatief om er een sociaal park van te maken. Maar overleg met ons? Wij willen gewoon helderheid en betrokken worden.”

Niet transparant

Woonstichting JOOST, bouwer van de appartementen, is op de hoogte van het ongenoegen bij de omwonenden. ,,Begrijpelijk als er plannen zijn voor woningbouw in de voortuin”, aldus een woordvoerder. ,,Jammer dat het oordeel is dat wij niet transparant zijn. Daar hechten we juist veel waarde aan.”

JOOST zegt enkele informatiebijeenkomsten te hebben gehouden en ook nieuwsbrieven te verspreiden. ,,In deze coronatijd staan wij open voor persoonlijke gesprekken. Er zijn nu twee aanvragen daarvoor, maar iedereen is nog steeds welkom.”