Omwonenden niet blij met komst van Boxtelse autohandel: ‘Verkoop van tweedehands wagens past niet in buitengebied’

BOXTEL - Omwonenden zijn tegen de uitbreiding van de autohandel in Classic Park aan de Koppenhoefstraat in Boxtel. Zij vinden zo’n bedrijf niet passen in het buitengebied. De bewoners hebben de Natuurwerkgroep Liempde aan hun zijde.

Het Boxtelse gemeentebestuur wil de eigenaar van automuseum Classic Park tijdelijk toestemming geven voortaan niet alleen ‘oldtimers’ te verhandelen, maar ook ‘gewone’ tweedehands auto’s en zelfs fietsen te verkopen. Dat zou dan in samenwerking met Autobedrijf Van den Udenhout moeten gebeuren.

Tegen het zere been

Dat voornemen is tegen het zere been van zowel omwonenden als de Natuurwerkgroep Liempde. In brieven aan het gemeentebestuur maken zowel bewoners van Onrooi en Kasteren als ook het bestuur van de natuurwerkgroep dat duidelijk. Het grootste bezwaar is dat zo’n bedrijfsactiviteit niet zou passen in het buitengebied.

Opvallend daarbij is dat vanuit het gemeentehuis en ook de bedrijfsdirectie is aangegeven dat er over de plannen is gesproken, maar dat die gesprekken kennelijk aan omwonenden en natuurwerkgroep voorbij zijn gegaan. ,,Wij zijn nergens van op de hoogte”, stellen de bewoners in hun brief. En Natuurwerkgroep Liempde: ,,Onze leden hebben in ieder geval niets gemerkt van een omgevingsdialoog.”

Volledig scherm Classic Park opende in 2014 in Boxtel. © Robèrt van Lith/BD

Quote Boxtel zou de autover­koop juist moeten verplaat­sen naar een industrie­ter­rein Buurtbewoners in een brief aan de gemeente

De buurt ziet de verkoop van tweedehands auto’s niet zitten. ,,Een dergelijk bedrijf hoort niet in een omgeving grenzend aan natuurgebieden als De Geelders en het Dommeldal. De gemeente zou deze activiteiten juist moeten weren uit het buitengebied en verplaatsen naar het industrieterrein. Zoals ook het eigen beleid voorschrijft.” Bewoners vrezen ook de toename van verkeersdrukte. ,,Het zal gevaarlijker worden voor recreatief fietsverkeer en schoolgaande kinderen uit onze buurt.“

Quote Omdat er al veel auto’s staan en er een lichtrecla­me is aange­bracht lijkt het erop dat er al een aanzet tot bedrijfsac­ti­vi­tei­ten is Natuurwerkgroep Liempde

In strijd met eigen regels

De Natuurwerkgroep Liempde wijst het gemeentebestuur eveneens op de eigen regels, die in strijd zouden zijn met het toestemming geven voor de autohandel in Classic Park. ,,De gemeentelijke regels staan de vestiging van een grootschalig autobedrijf in het buitengebied niet toe”, aldus de werkgroep. Omdat er op dit moment al tientallen auto’s bij het gebouw staan en er ook een grote lichtreclame is aangebracht, lijkt het er op dat er al een aanzet tot de bedrijfsactiviteiten is gegeven, schrijft de werkgroep. ,,Legalisering door nu tijdelijk toestemming te geven, is een vorm van slecht bestuur”, stelt de Natuurwerkgroep Liempde in de brief.

Ook de tijdelijkheid van vijf jaar van de vergunning, maakt de bezwaarmakers er niet geruster op. ,,Wij hebben angst dat een tijdelijke vergunning voor zo’n lange tijd automatisch overgaat in een definitieve”, aldus de omwonenden. Eerder liet ook de gemeenteraadsfractie van de SP al weten niet gelukkig te zijn met de ontwikkeling.