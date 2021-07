Omwonenden van spoor in Esch krijgen in najaar meer duidelijkheid over hoe nu verder

De wethouder is wel bezig met de spoorwegovergang. ,,De ontwerpen die er lagen, zijn opnieuw bekeken. We moeten daarover nog in gesprek met onder meer ProRail om te kijken hoe daarover wordt gedacht. Ik heb volgende week een afspraak.” Met dat gesprek hoopt Van Nistelrooij ook het Programma rondom het Hoogfrequent Spoorvervoer in Esch in gang te trekken en het eventueel te koppelen aan de projecten die in Boxtel lopen. ,,Ik verwacht dat we in het najaar naar de inwoners van Esch kunnen met informatie over hoe verder.”