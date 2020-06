Omwonenden zien eekhoorns, maar de projectontwikkelaar van nieuw bouwplan niet

BOXTEL - Wat een eekhoorntje zoal niet teweeg kan brengen. In een discussie rond het bouwplan Langen Linden in Boxtel in ieder geval termen als 'belazerij' en 'pure zwartmakerij'.

Nestelen eekhoorns nu wél of niet op het terrein van voormalig verzorgingshuis Lindenlust in Boxtel? Of komen ze er alleen zo nu en dan om wat voedsel te verzamelen? Of zelfs helemaal niet?

Omwonenden van het terrein waar over enige tijd 65 nieuwe woningen moeten verrijzen, zeggen in ieder geval de diertjes regelmatig te zien rondscharrelen. Ecologisch Adviesbureau Cools dat er namens de projectontwikkelaar onderzoek naar heeft gedaan, stelt dat er geen nesten zijn gevonden en zelfs geen sporen van alleen naar eten zoekende eekhoorns. Met andere woorden: de diertjes staan bebouwing in ieder geval niet in de weg.

‘Stop de kaalslag’

Wat buurtbewoner Eric Schoones onlangs in een ingezonden brief in het plaatselijk weekblad Brabants Centrum betitelde als 'belazerij'. Schoones, is verklaard tegenstander van de plannen die projectontwikkelaar Dura Vermeer heeft met het stuk grond van 2,4 hectare waarop in 1870 Lindenlust werd gebouwd.

En met name tegen het daardoor verdwijnen van een volgens hem fraai stuk natuur. Hij hing samen met sympathisanten al eens een spandoek 'stop de kaalslag' bij het terrein, wat overigens dezelfde avond nog door de projectontwikkelaar werd verwijderd.

Het spandoek aan de rotonde nabij Lindenlust dat eerder werd opgehangen tegen de bomenkap.

Hoeveel bomen gaan er om?

En Schoones steggelde, gesteund door onder meer Bomenbrigade Boxtel, met de gemeente over het aantal bomen op het terrein. Boxtel kwam tot zo'n 140, Schoones cs tot het dubbele. Waarvan de meeste straks verdwijnen ten faveure van de nieuwe huizen. Uiteraard, zo stelt de gemeente, komen er veel andere bomen en struiken voor terug.

Belazerij

In zijn brief over de plannen (die nog in voorbereiding zijn) gebruikte Schoones 'grote woorden'. ,,Wij hoeven het toch niet te accepteren dat de gemeente zich door een projectontwikkelaar niet helemaal juist (understatement) laat inlichten over het aantal bomen? Je kunt zeggen belazerij." En even later: ,,Ook de eekhoorns hebben ze gemist, weer een ander bureau. Ook: belazerij."

Het betreffende adviesbureau Cools antwoordt Schoones, met kopie aan onder anderen raadsleden en de Bomenbrigade, met de woorden: ,,U heeft uw conclusie zonder kennis van ons onderzoek getrokken en het belazerij genoemd. Dat getuigt niet van enig respect, maar is pure zwartmakerij."

