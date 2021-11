Ondanks coronaregels tóch foto-expositie in Meander

SINT-MICHIELSGESTEL - Vorig jaar deden ze nog een digitale expositie. Maar dit jaar durft de Fotokring Sint-Michielsgestel het tóch aan om in Meander in Gestel twee dagen 120 beste foto's van dertien leden te laten zien. Dat gebeurt overigens wel met wat extra spelregels.

Fotokring Sint-Michielsgestel staat in de startblokken om een nieuwe expositie in te richten in de raadzaal bij Meander in Gestel. In het weekeinde van 27 en 28 november is het beste fotowerk te zien van het afgelopen jaar van dertien leden van de club.

Meer dan 120 foto's

Elk lid mag vier of vijf beste foto's uitzoeken. Het thema dit jaar is minimalistisch fotograferen en onscherp fotograferen. Op deze manier kan het publiek toch ruim 120 foto's bewonderen. Bezoek kan ook een stemformulier invullen om de beste foto te kiezen. Vorig jaar was dat een foto van Désirée Hamers.

Stoelen uit elkaar

Naast foto's is er van zeven leden van de fotokring ook een audiovisuele serie te zien in de bibliotheek van Meander. Bij deze serie bekijken staan de stoelen anderhalve meter uit elkaar. Er wordt tevens om een geldige QR-code gevraagd bij binnenkomst. Er is ook een verplichte looproute in verband met de strengere corona-regels.

Beide dagen zijn de expositie en audiovisuele presentatie te zien tussen 11.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis.