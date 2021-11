Ondanks harde kritiek gaat Boxtel gewoon bezuinigen: ‘Kwetsbare mensen worden getroffen’

Magere jaren dienen zich aan. Boxtel moet vanwege oplopende tekorten (tot bijna 5 miljoen in 2025) op de rem trappen. Draconische bezuinigingen zijn derhalve aangekondigd.

Dat het een tandje minder moet, dat snappen ook de gemeenteraadsleden. Dat bleek gisteravond tijdens de behandeling van de begroting waarin de voorstellen die de enorme tekorten moeten voorkomen, zijn opgenomen.

‘College ligt op ramkoers’

Echter, de manier waarop het college van burgemeester en wethouders Boxtel een florissantere toekomst wil gaan geven, die kan er bij veel gemeenteraadsfracties niet in. ,,Het college ligt op ramkoers”, zei SP-leider Eric van den Broek bijvoorbeeld. ,,Ik kan me niet herinneren dat er in Boxtel op zo’n manier is ingehakt op het sociaal domein.” En Mariëlle Wijffelaars (D66): ,,Zo verliest onze gemeente het sociale gezicht. Vooral kwetsbare mensen worden getroffen.”

Vera Brouns (CDA) meldde ook de samenhang te missen. ,,Het is een keiharde bezuinigingsronde, fundamentele keuzes worden niet gemaakt. Er is niet gekeken naar wat voor gemeente wij willen zijn.

1,7 miljoen euro korten

Inwoners krijgen nu wel subsidie als ze een regenton kopen, terwijl aan de andere kant mensen die het echt nodig hebben in de kou gezet worden.” Totaal gaat Boxtel 1,7 miljoen euro korten op het ‘sociaal domein’. ,,Onverantwoord”, aldus Brouns.

Dat kan ook anders, betoogde Mirjam Bemelmans (PvdA/GroenLinks). Zij kwam met een voorstel de onroerendezaakbelasting met liefst 20 procent te verhogen om zo 1,5 miljoen euro extra binnen te harken. ,,Met een dergelijke maatregel vraag je een extra bijdrage aan mensen met sterkere schouders.” Een meerderheid kreeg haar idee niet.

‘We hadden geen andere keuze’

Wethouder Hans Heesen van financiën wilde het niet mooier maken dan het is. ,,Onze opdracht was om de basis op orde te brengen. Dat hebben we gedaan. We hadden ook geen andere keuze, want er moeten miljoenen bezuinigd worden.” Zijn college Mariëlle van Alphen vulde aan: ,,Natuurlijk doet iedere vermindering pijn. De basis op orde betekent echter ook dat iedereen die straks hulp nodig heeft die zal krijgen. Niemand valt tussen wal en schip.”

Kritiek

De kritiek kwam met name uit de hoek van de oppositie. De partijen die het college vormen, hanteerden mildere woorden. ,,Het getuigt van realisme. We moeten ons ook niet rijker rekenen dan we zijn en geen loze beloften doen”, aldus Gerlof Roubos van Balans. En coalitiepartner Stefan de Nijs (Combinatie95): ,,Het zijn keuzes die inwoners raken, maar dat is wel de verantwoordelijkheid die we nu nemen om de financiën op orde te brengen.”