Onder de indruk van danskunsten bij Denziz with the Stars in Boxtel

Een beproefd en succesvol recept: acht dansparen - bestaand uit een bekende Boxtelaar of Boxtelse en een professional - gingen de strijd met elkaar aan. In het bomvolle Partycentre Denziz. Opvallend was het enthousiasme van Hans van Erp van dierenwinkel Dobey in Boxtel Oost. “Je danst 99 procent van de tijd uit de maat,” concludeerde jurylid Rémi Janssen. “Maar je zelfvertrouwen en plezier maken veel goed.” Winkelcentrum Oosterhof was goed vertegenwoordigd, want ook Marc van de Biggelaar van de DA danste de sterren van de hemel. Volgens Janssen ook voor 99 procent van de tijd uit de maat, maar jurylid Geert Hoes was juist erg onder de indruk. “Wat een verleidelijke dans met Joëlle Saris. Als je dat in je drogisterij doet, denk ik dat je vrouwelijke clientèle niet naar de paracetamol loopt, maar naar het badschuim.”