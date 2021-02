Onder een foeilelijk stalen dak komt straks ‘n parel van een dwarsdeelschuur tevoorschijn

BOXTEL/LIEMPDE - De weerselementen en een joekel van een bruidssluier hadden een stokoude zestiende eeuwse dwarsdeelschuur op Onrooi, tussen Boxtel en Liempde, bijna opgevreten en om laten vallen. Bart en Sanne van Gils, die vijf jaar terug de boerderij en stokoude schuur kochten, zien er een pareltje in. Dus wordt de middeleeuwse schuur nu in oude luister opgeknapt.

Al een paar jaar kijken voorbijgangers vol afschuw naar een foeilelijk stalen dak naast een boerderij op Onrooi in Boxtel. Maar wie goed luistert, heeft de laatste weken timmer- en zaaggeluiden ontdekt tussen het blaffen van de witte viervoeter Odin, die het perceel voor Bart en Sanne van Gils bewaakt.

,,Ja, de restauratie van onze schuur is in volle gang", zegt Bart van Gils. En Sanne van Gils vult aan: ,,Ach, dat stalen dak, dat levert nog altijd veel reacties op. Maar dat is in feite een tijdelijk afdak waaronder de oude schuur wordt gerestaureerd.”

Vaklui uit Liempde helpen

Beiden hebben bewondering voor twee oude timmerlieden uit Liempde die regelmatig komen klussen. ,,De een net onder de zeventig, de ander net er boven. Echte vaklui. Maar deze week hebben ze even vorstverlet. Want zelfs onder het stalen dak is het nu te koud om te werken. Ze zijn aan de achterkant van onze dwarsdeelschuur begonnen en werken zoetjesaan richting de voorkant.”

De schuur ligt vol rondhout om de dakconstructie mee te herstellen.

Bart van Gils toont trots alle reddingsoperaties die de laatste jaren al zijn uitgevoerd. ,,De achtergevel stond al op vallen toen wij het kochten. Een enorme bruidssluier had een groot deel van de schuur al jaren overwoekerd. De achtergevel hebben we als eerste gestut. Daarna die enorme plantengroei met een stevige laag humus van het dak gehaald. Om de schuur te beschermen tegen nog meer verval, hebben we een stalen afdak erboven laten maken. Zelfs subsidie voor aangevraagd en gekregen.”

Onderzoek toonde aan dat de dwarsdeelschuur eeuwen oud is. ,,Zelfs uit verschillende eeuwen stammend. Een gebint stamt uit 1485. Een theorie van een deskundige is dat dat gebint uit de boerderij komt, vanwege zelfde afmetingen. En dat die is gebruikt als maatvoering voor de te bouwen rest van de dwarsdeelschuur. Een ander gebint is van 1540. Later is de schuur verder naar achter op ons terrein uitgebreid in 1777. En een nog latere uitbreiding stamt uit de negentiende eeuw en is met rondhout gemaakt. Je kan precies zien in het dak waar de latere uitbreidingen zitten", zo wijst Bart van Gils aan.

Een foeilelijk stalen dak. Maar het beschermt het zorgvuldige restauratiewerk wat eronder nu gebeurt.

Terwijl de timmerlieden aan de restauratie zijn begonnen, sparen Bart en Sanne van Gils alvast geld om straks een mooie rieten kap op de schuur te laten leggen. ,,Aan de voorzijde bij de straat alleen riet en achterin riet met een paar rijen pannen. Dat kost veel geld. Gelukkig heeft Stichting ARK ons geholpen om wat van onze grond in te zetten voor natuur en dat levert wat geld op. Ook hopen we een bijdrage te krijgen van het Landschapsfonds van Stichting Het Groene Woud.”

Daarnaast is het stel ook nog bezig in de boerderij. ,,In het woongedeelte willen we de opkamer en de oude kelder opnieuw laten terugkeren. Het is allemaal een klus van lange adem. Dat duurt allemaal nog wel een jaar of vier tot vijf. Maar we doen veel zelf. En de monumentencommissie komt op gezette tijden kijken of we het allemaal historisch op de juiste manier aanpakken. Ze zijn enthousiast.”