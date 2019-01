Onder rieten kap van in Esch herbouwde dwarsdeelschuur uit 1767 komt zadelkamer paarden

Het is een hele bijzondere plek geworden. Pal naast de Hoeve Witven, het woonhuis van familie Verhees, staat nu een gereanimeerde dwarsdeelschuur uit Vlierden. Niet zo oud als de hoeve zelf, die al in de veertiende eeuw is bezit was bij Henrick Dicbier en later hoorde tot het karthuizer klooster Sint-Sophia van Constantinopel. Maar nog altijd respectabel in leeftijd. De gebinten stammen uit 1767.