Ondergelopen auto's, poep in de schuur en opborrelende toiletten: bewoners Zeeheldenbuurt in Schijndel zijn het zat

Raad van State ziet geen bezwaar tegen aanleg kronkels in Aa

DEN HAAG/MIDDELRODE – De Raad van State is het niet eens met de kritiek van natuurorganisatie Het Groene Hart dat het beekherstelproject ‘Molenhoek, Middelrode en Seldensate’ de natuur in en rond de Aa in plaats van herstelt juist onaanvaardbaar aantast.

27 mei