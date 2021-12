Ondernemers niet blij met nieuwe regels in Boxtels winkelgebied Rechterstraat en Kruisstraat

BOXTEL - Ondernemers in de Rechterstraat en Kruisstraat in Boxtel snappen dat winkelend publiek al wandelende veilig moet kunnen winkelen. Maar de nieuwe regels voor ontheffingen vinden ze onhandig en wat te rigide. Ze willen venstertijden terug en geen onhandig gedoe met vergunningen voor bezoek.

Na de herinrichting van de Rechterstraat en het door Boxtel ingestelde registratiebeleid met camera's om toe te zien op de veiligheid voor wandelend publiek door de Rechterstraat en de Kruistraat, zijn de regels voor bewoners en ondernemers in dit gebied wat strakker geworden. Vanaf 2022 moeten ze 33 euro per jaar betalen voor een ontheffing om tijdelijk te kunnen parkeren voor hun pand.

Met spullen sjouwen

Arjen Witteveen, die in de Rechterstraat woont, vindt het allemaal erg ingewikkeld worden. ,,Voorheen hadden we prima venstertijden. Dan kon je leveranciers en vertegenwoordigers laten komen. Nu zijn er een aantal plaatsen aangewezen waar ze mogen staan. Maar vervolgens moeten ze met hun spullen over een langere afstand gaan sjouwen. In het voetgangersgebied mag niet meer worden geparkeerd.”

Wat met een spoedje?

Witteveen noemt voorbeelden uit de dagelijkse praktijk die stof tot nadenken geven. ,,Stel je schoorsteen zit verstopt en die moet direct schoon. Dan moet de onderhoudsman vanaf een plek verder weg met zijn ladder gaan sjouwen. Of je moet tevoren een vergunning met kenteken aanvragen voor degene die komt. Maar dat duurt vijf dagen. Erg veel bureaucratie en vooral lang wachten als er een spoedgeval is. Er zijn legio andere voorbeelden te noemen wanneer het niet werkt. Een lekkage of gesprongen leiding. Dan kun je niet wachten, toch?”

Begrip

De Boxtelse ondernemer Witteveen heeft zijn beklag namens de ondernemers en bewoners in de twee straten al op het bordje gelegd van het college en de politiek. Maar daar is verder nog niet op gereageerd. ,,We snappen allemaal dat we klanten veilig naar de winkels moeten kunnen laten gaan. Daar is volop begrip voor. Maar het moet ook mogelijk blijven dat leveranciers en vertegenwoordigers geen halsbrekende toeren uit moeten halen om bij ons spullen te leveren of te ruilen. Daar moet de gemeente toch ook begrip voor hebben.”

Witteveen tot slot: ,,Juist nu met de lockdown zou het toch ook handig zijn dat het winkelend publiek bij de winkels wat zware of grote spullen makkelijk kunnen ophalen. Daarover zou je ook afspraken kunnen maken dat ze dat op vroege tijdstippen bij de winkels terecht kunnen. Als het nog een beetje rustig is in de straten.”



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.