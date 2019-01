Onderzoek is eerste stap naar nieuw gemeenschapshuis in Biezenmortel

Vier opties

4 miljoen

Naast deze operatie voor De Vorselaer heeft het gemeentebestuur nog twee vergelijkbare klussen in de planning: gemeenschapshuis Den Domp in Haaren en dorpshuis De Es en basisschool Willibrordus in Esch. Voor deze drie grote projecten is vooralsnog 4 miljoen euro gereserveerd, maar dat bedrag kan nog anders uitpakken. Ook is over de onderlinge verdeling nog geen besluit genomen.

Voorzitter Bertens voorziet dat dat bedrag niet voldoende zal zijn. Nieuwbouw van De Vorselaer en de Franciscusschool in Biezenmortel zou alleen al 2,5 miljoen euro kosten, zo is in 2017 becijferd. En sindsdien zijn de (bouw)prijzen alleen maar gestegen. ,,Als de gemeente Haaren vier jaar geleden doortastender was geweest dan was dat voor alle partijen voordeliger geweest. Mij is voorgerekend dat de prijzen voor dit soort maatschappelijke gebouwen sindsdien gestegen zijn van 1.700 euro per vierkante meter naar 2.300 euro.”