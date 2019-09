Onderzoek naar aardwarmte in Boxtel gestart, komende weken zijn Meierijstad, Bernheze en Oss aan de beurt

VIDEO Brand Haarendael laait weer op

10 september HAAREN - De brand op landgoed Haarendael in Haaren is vanochtend weer opgelaaid. Dat gebeurde in een verlaagd plafond in een van de gebouwen, naast de gespaard gebleven kapel. De brandweerposten van Haaren en Helvoirt waren met drie wagens en zo’n twintig manschappen aanwezig om de uitslaande brand te bedwingen. Er was geen gevaar dat de brand zou overslaan naar de kapel, een rijksmonument, aldus officier van dienst Gert-Jan van Extel van de brandweer.