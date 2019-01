Onderzoek naar ‘slim’ parkeren Boxtel

Tienduizend euro is uitgetrokken om onderzoek te doen naar zogenaamd ‘smartparkeren’ in het centrum van Boxtel. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan onder meer een al lang levende wens van Boxtelse ondernemers. Die vinden dat de manier van afrekenen met parkeerkaartjes in het dorp niet meer van deze tijd is.



,,Wij lopen wat dat betreft echt achter op andere gemeenten”, aldus centrummanager Berry Dankers. ,,Het systeem van smartparkeren is niet alleen moderner, je rekent veel makkelijker af, maar ook eerlijker. Immers je betaalt per minuut.”