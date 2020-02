Onduidelijkheid over Markt in Boxtel: ‘Voetgangersgebied? Waar had ik dat moeten zien?’

VIDEO Windturbi­nes in natuur blijven door CDA in beeld

6 februari ANALYSE De meeste raadsfracties in Meierijstad zien windturbines in de natuur niet zitten. En toch bestaat de kans dat er donderdag een meerderheid is te vinden vóór het onderzoeken van vier locaties voor de komst van windmolens, ook in de natuur. Het CDA lijkt te ‘draaien'.