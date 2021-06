Ongeluk met drie auto's op kruising Biezenmortel, zwaargewond slachtoffer overleden

Sporters in Boxtel zijn de klos: flinke bezuinigin­gen op komst want het geld is op

11 juni BOXTEL - Voor sporters in Boxtel kunnen wel eens moeilijke tijden aanbreken. In een besloten vergadering over de financiële toekomst van Boxtel is door de gemeenteraad alvast aangegeven dat er op sport in ieder geval bezuinigd kan worden.