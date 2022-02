Ongeluk met vrachtwagen op N279 bij Veghel, weg dicht

Bart Beekwilder uit Veghel trekt lijst Forum voor Democratie in Meierij­stad

VEGHEL - Bart Beekwilder (30) heeft zich opgeworpen als lijsttrekker voor Forum voor Democratie in Meierijstad. Deze partij van Thierry Baudet doet in maart voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in deze gemeente.

1 februari