Ongeval bij zweefvliegveld waarbij Schijndelaar overleed was ‘menselijke fout’: ‘Vliegtuig dook verticaal de grond in’

met video Uitslaande brand op zolder in Den Dungen, woning onbewoon­baar

DEN DUNGEN - In een woning aan het Jacobskamp in Den Dungen woedde donderdagavond een flinke brand op zolder. Dat meldt een woordvoerder van de brandweer. Zover bekend is niemand gewond maar het huis is voorlopig niet bewoonbaar.

24 juni