Onkruid ‘vliegt’ de grond uit bij volkstuin in Sint-Michielsgestel ‘Schoffel het meteen weg, dan hoef je niet door je knieën’

Klaver, kattenstaarten, een onbekende soort van de klimop en dan dat gras met die lange witte wortels, het blijft maar groeien. ,,Dat komt door het weer”, zegt de volkstuinder terwijl hij met zijn vinger omhoog wijst. ,,De afwisseling van zon en regen is dit jaar zó anders dan de afgelopen drie droge jaren. Al dat onkruid... Het ‘vliegt’ nu de grond uit.”

Waakzaam als hij is, schoffelt Harry beginnend onkruid vrijwel dagelijks weg. Net zoals veel van de andere volkstuinders bij De Eigenheimer die in hun tuintje bezig zijn. Hoe hardnekkig het onkruid ook is, er komt geen enkel bestrijdingsmiddel aan te pas.

Deze ochtend krijgt Puttiger bezoek in z’n tuin. ,,Een traditie”, vertelt biologie-docente Irma van den Hurk van Gymnasium Beekvliet. ,,In de laatste schoolweek bezoeken onze eerste klassen een volkstuin.” Oud-Beekvlietdocent Latijn/ Grieks, Puttiger geeft de jeugdige bezoekers graag wat extra informatie. Brugklassers Milan en Bart zijn geïnteresseerd in de groente- en fruitplanten en de verhalen.

Af en aan sjouwde hij dagelijks met gieters in de zo droge zomer van 2020. ,,De natuur gedijt door vocht en warmte”, weet de zeventiger. ,,Met doorgaans een aanzienlijke oogst.” Vorig jaar hield de tuinder maar liefst 432 potten jam over. ,,Ik heb veel jam weggegeven”, zegt hij. ,,Als ik bij de specialist in het ziekenhuis kom, neem ik een pot jam voor hem mee. Dat werkt drempelverlagend”, zegt Puttiger lachend.

,,Of de scholieren de Tay-berry kennen”, vraagt hij. Milan en Bart schudden hun hoofd. ,,Dat is een Schotse kruising tussen een framboos en een braam uit een vallei in de Highlands”, legt hij uit. De vrucht, die ze mogen proeven, smaakt wat zuur, vinden de scholieren. Maar ze noteren de naam van deze sporadische kruising ijverig op een lijst.

Volledig scherm Biologieles in de volkstuin De Eigenheimer. Lerares van den Hurk, Milan en Bart (vlnr) krijgen uitleg van oud-docent Harry Puttiger. © jan zandee

Bij een rondblik over het perceel van Puttiger valt op dat de composthoop lijkt te ontbreken. ,,Als ik teveel aan onkruid heb, dan graaf ik een kuil en stop het daarin”, is zijn uitleg, ,,Alleen restproducten van gewassen gooi ik op de composthoop.” Toch keert de volkstuinder soms tandenknarsend huiswaarts. ,,Ik wil dat de tuin er fatsoenlijk uitziet. Soms haal je het niet om op een dag alles aan onkruid weg te halen. Dat voelt minder goed.”

Deze dag blijkt voor hobbyist Puttiger om nóg een reden bijzonder. Hij laat zich bij het tuinieren leiden door de maankalender. ,,De maan bepaalt het ritme in de seizoenen. Vandaag begint een nieuwe maancyclus. Een natuurlijk fenomeen waar ik altijd rekening mee houd als ik nieuwe planten uitzet of zaai. Ik denk dat het werkt.”

Onkruid lijkt de maancyclus behoorlijk te negeren. Harry Puttiger’s tip: ,,Wanneer je ook maar iets van onkruid ziet, schoffel het dan meteen weg! Dan hoef je niet door de knieën.”