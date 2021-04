‘Online dienstverlening van gemeente Boxtel in de lift’

BOXTEL - Boxtel en enquêtes; het lijkt een ongelukkig huwelijk. Onlangs liep de vragenlijst naar de financiële toekomst van Boxtel al uit op een fiasco met 353 deelnemers. Een rondje over de digitale dienstverlening van de gemeente was voorzichtig gezegd ook niet echt succesvol. 55 Boxtelaren namen de moeite de enquête in te vullen. Maar ze waren overwegend positief.

De digitale dienstverlening in de gemeente Boxtel is verbeterd. Dat is een van de conclusies van de plaatselijke Rekenkamer, die er onderzoek naar deed.

Een generale conclusie waarmee het Boxtelse gemeentebestuur in ieder geval in z’n nopjes is. ,,We zijn blij dat de Rekenkamer concludeert dat er ondanks de ambtelijke fusie met Sint-Michielsgestel en personele bezettingsproblemen, toch veel is bereikt. Doelstellingen zijn gehaald en waar dat niet het geval was, bleken de ambities ook niet reëel”, aldus het college in een reactie.

‘Niet reëel om 80 procent digitaal te regelen’

In die laatste categorie viel onder meer het streven dat 80 procent van de gemeentelijke dienstverlening in 2020 digitaal zou moeten verlopen. ’Een irrealistisch doel’, stelt de Rekenkamer in het rapport. ‘Zoals dat ook geldt voor een doel als: de gemeente heeft een gebruiksvriendelijke dienstverlening.’

De conclusies zijn gebaseerd op eigen onderzoek van de Rekenkamer, een aantal gesprekken met ambtelijke medewerkers en een enquête onder inwoners. Het gepresenteerde rapport, dat volgende week in de gemeenteraadsvergadering wordt besproken, telt evenwel ongeveer evenveel pagina’s als dat er deelnemers waren aan het onderzoek.

Volledig scherm Een aantal respondenten gaf aan digitale dienstverlening niet te zien zitten omdat het ‘makkelijker is even langs te gaan of te bellen’. © Marc Bolsius

‘De uitkomsten van de enquête met 55 deelnemers zijn niet representatief’, zegt de Rekenkamer ook zelf. ‘Wel zijn signalen afgegeven die kunnen helpen de kwaliteit te verbeteren. In die zin hebben wij de resultaten gebruikt.’

Quote Wel zijn signalen afgegeven die kunnen helpen de kwaliteit te verbeteren. In die zin hebben wij de resultaten gebruikt Rekenkamer

Positief waren mensen over de mogelijkheden die er zijn om online een afspraak te maken voor bijvoorbeeld een nieuw rijbewijs. Een aantal gaf echter aan digitale dienstverlening niet te zien zitten omdat het ‘makkelijker is even langs te gaan of te bellen’.

Maatwerk

‘Digitalisering zal de komende jaren doorzetten, maar het blijft zaak om oog te houden voor mensen die kiezen voor andere vormen dan digitale dienstverlening. Dat vraagt om maatwerk’, aldus de Rekenkamer. Het college daarover: ,,Dat niet iedereen digitaal mee kan of wil, heeft de komende tijd ook absoluut onze aandacht.”