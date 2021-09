Onrust buurtbewoners over drukte en parkeren bij Kleine Aarde

Boxtel ontdekt plek voor ‘tiny houses’ naast de voormalige Kleine Aarde ‘Planckpad prima geschikt’ volgens gemeente

30 augustus BOXTEL - De zoektocht naar een geschikte plek voor het bouwen van zogenaamde tiny houses in Boxtel lijkt eindelijk resultaat op te leveren. In de deal rond de verbouwing van het terrein van De Kleine Aarde tot ‘kenniswerkplaats voor het voedsel van morgen’, is een stuk grond grenzend aan het oude milieucentrum in de buurt van het Planckpad in beeld gekomen.