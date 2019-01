Onrust in Liempde over uitbreiding afvalbedrijf

De ontwikkeling van het bouw- en sloopafvalbedrijf Van Kaathoven aan de Liempdseweg in Sint-Oedenrode wordt in Liempde met vrees tegemoet gezien. Het recyclingbedrijf wil net buiten de gemeentegrens bij het dorp activiteiten clusteren. De procedure om het bestemmingsplan daarvoor te wijzigen loopt inmiddels.



,,Hoe is het mogelijk dat een grootschalig bedrijf met een enorme impact op de omgeving zich op deze plek kan vestigen?’’, schrijft de van huis uit Liempdse politieke groepering Combinatie’95 in schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur. ,,Het bedrijf ligt in een gebied waar in het kader van Landschap van Allure voor dertig miljoen in is geïnvesteerd.’’