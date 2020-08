Onrust over verplaatsen jongeren opvangplaats (JOP) Boxtel

Wedstrijdje racen en herrie maken

In de brief geven ze aan dat menig buurtbewoner het nu al helemaal beu is wat er rond het tankstation bijna elke avond, maar vooral in het weekeinde, gebeurt. Er is volgens de brief vaak overlast van ronkende motoren, zwerfvuil en geluidsoverlast. Met regelmaat van de klok zijn er ook ‘wedstrijdjes’ met racemotoren. Daarbij gaat het om wie het meeste herrie maakt of wie zo snel mogelijk over de Eindhovenseweg kan scheuren. Zwerfvuil, drugsgebruik en dealen zijn andere zaken die in het oog springen. Klagen bij de politie helpt volgens de briefschrijvers vaak maar heel kortstondig.