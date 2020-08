Ontmoetingsplek jeugd van Boxtel Oost naar Brederodeweg, achter tankstation

De plek in Oost wordt niet of nauwelijks gebruikt, ook omdat hij slecht bereikbaar is voor de jeugd (doelgroep 15-21 jaar). Die wijkt daarom uit naar andere plaatsen in de wijk, met klachten van omwonenden over overlast tot gevolg. Het probleem speelt al langer. De verplaatsing nu is nog een erfenis van het werk dat waarnemend burgemeester Fons Naterop vorig jaar verrichtte in een poging het probleem op te lossen.